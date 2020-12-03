İstanbul serbest piyasada dolar 7,8580 liradan, avro 9,5320 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,8560 liradan alınan dolar, 7,8580 liradan satılıyor. 9,5300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,5320 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8300 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4470 lira olmuştu.

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