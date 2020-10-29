Dün dolar 8.32 liranın üzerine çıkarak yeni tarihi zirvesini görmüştü. Akşama doğru ise önce 8.24'e çekildi, sonra yeniden 8.28'e yükseldi.

Dolar, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yurtiçi piyasaların kapalı olduğu güne 8.3045 liradan başladı. Ardından 8.31'in üzerine tırmandı.

Euro ise 8.75 liradan işlem görüyor.

Dünyada piyasaların yönünü koronavirüs salgını her geçen gün daha fazla belirliyor. Dün Almanya ve Fransa'da yeni vaka sayısındaki artış sebebiyle yeni kısıtlamalar açıklandı.

Bu gelişmeler yatırımcıların risk iştahında önemli bir düşüşe yol açıyor.