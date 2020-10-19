Geçtiğimiz haftayı 7.92 liradan kapayan dolar gece saatlerinde Asya piyasasında 7.95 liranın üzerini gördü ancak bu seviyede tutunamadı.

Dolar/TL haftaya 7.92, Euro/TL ise 9.26'dan başladı.

Bu hafta piyasalara Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun(PPK) açıklayacağı faiz kararı damga vuracak. Yurtdışında ise ABD seçimleri ve özellikle Avrupa'da alınan yeni önlemlerin ardından koronavirüs salgınına yönelik gelişmeler takip ediliyor.