HABERTURK.COM

Dün doların 7.50 seviyesini kırıp kıramayacağı takip edilmişti. Gün içinde bu seviye aşılmasa da bu sabaha karşı dolar düşük hacimli piyasada ani bir şekilde yükselerek 7.51 liranın üzerine çıktı.

Ancak kur sabaha karşı yeniden 7.48'e çekildi. Bugün doların 7.50 civarındaki kararsız dansı takip edilecek.

Euro ise güne 8.83'ün üzerinde başladı.

Bugün yurtiçinde TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı işgücü istatistikleri takip edilecek. Ancak açıklanan verinin piyasaya aşırı bir etkisi olması beklenmiyor.