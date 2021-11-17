Dolar ne kadar, kaç TL? 17 Kasım dolar kuru 10 lira 45 kuruş sınırında seyrediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı sonrası rekor kıran dolar, ABD Merkez Bankası'ndan peş peşe gelen açıklamalarla yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın faizlerde 50 - 100 baz puan arasında artış yapmasına yönelik tahminlerin kuvvetlenmesiyle birlikte dolar TL kuru rekor üzerine rekor kırıp 10 lira 50 kuruş seviyesine ulaştı. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte güncel dolar TL kuru...

DOLAR NE KADAR OLDU?

17 Kasım 2021 Çarşamba günü, yükseliş seyrini sürdüren dolar TL kuru saat 08.00 kaydedilen verilere göre 10 lira 45 kuruştan işlem görüyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Merkez'in bu ay da faiz indirimine gideceğine yönelik beklenti, TL üzerindeki baskıyı artırıyor. TÜİK ekim ayında yıllık enflasyonu yüzde 19.89 olarak açıkladı. Son faiz indirimiyle politika faiziyle enflasyon arasındaki fark yükselirken, 2021 sonuna kadar makasın daha da açılması bekleniyor.

Merkez'den kasım toplantısında da faiz indirimi bekleniyor. JPMorgan ekim ayı enflasyon verisinin kendilerini kasım ayında TCMB'den 100 baz puan faiz indirimi beklentilerinden daha emin hale getirdiğini belirtti.

Haftaya yapılacak PPK toplantısında 100 baz puanlık bir indirim beklediklerini belirten Deutsche Bank ekonomistleri, 16 Aralık'ta 100 baz puanlık bir indirim daha yapılmasını beklediklerini açıkladı.

27 YILIN DİBİNDE

ABD enflasyonu ve faizin baskısıyla reel efektif döviz kuru da 1994 yılından bu yana yıllık bazda en düşük seviyeye geriledi. Söz konusu endeks Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre TL'nin performansını gösteriyor.