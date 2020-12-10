İstanbul serbest piyasada dolar 7,8300 liradan, avro 9,4820 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,8280 liradan alınan dolar, 7,8300 liradan satılıyor. 9,4800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4820 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7980 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4480 lira olmuştu.

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