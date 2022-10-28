Dolarda son durum

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ABD'de beklenenden olumlu gelen büyüme rakamları doların küresel olarak güçlenmesine yol açtı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi dün 100'un altını görürken bu sabah itibarıyla 110.6 seviyesine yükseldi.

Dolardaki son günlerde yaşanan düşüşe tepkisiz kalan dolar/TL'de yükselişin de etkisi şu ana kadar görülmedi.

Dolar güne 18.61 liradan başladı. Euro/dolar yeniden 1'in altına gerilerken Euro/TL de 18.55'ten işlem gördü.

ABD'de son dönemde gelen veriler resesyona işaret ediyordu. Bu sebeple de Fed'in aralık itibarıyla faiz artırımlarında frene basma ihtimali fiyatlanmaya başlamıştı. Dün ise ABD ekonomisinin, üçüncü çeyrekte yüzde 2.6 ile yüzde 2.4'lük beklentinin üzerinde büyüdüğü açıklandı. Beklentileri aşan bu veri Fed'in şahin duruşunu korumaya devam edebileceği şeklinde yorumlandı.

Bu da dolar varlıklarının güçlenmesine yol açtı.