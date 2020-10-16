Dolar zirveye yakın

Dolar /TL dün 7.91-7.95 aralığında hareket etti. Günü 7.93 liradan kapattı.

Dolar yeni güne de 7.93 liradan, Euro ise 9.29 liradan başladı. Bugün yurtiçinde piyasaları etkileyecek bir veri açıklanmayacak.

Dünyada ise özellikle Avrupa'a koroavirüs önlemlerinin geri gelmeye başlaması endişeleri artırıyor. Artan vaka sayıları kısmi sokağa çıkma yasaklarını beraberinde getirdi.

ABD'de ise yeni koronavirüs destek paketi için pazarlıklar sürerken asıl gündem 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri. Son seçim anketlerinde Demokrat Joe Biden Başkan Donald Trump'ın ortalama 7-8 puan önünde yer aldı.

Dolar/TL tarihi zirvesini geçen hafta 7.9590'la geçen hafta görmüştü.