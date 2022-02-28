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Piyasalar yeni haftaya Ukrayna'da artan tansiyon ve Rusya'ya yeni yaptırımların gölgesinde başladı.

Avrupa Birliği Rus bankalarının uluslararası para transferi sistemi SWIFT'ten çıkarıldığını duyurdu. G7 ülkeleri İngiltere ve Japonya'da benzer kararlar aldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, "Rusya Merkez Bankasının varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir" dedi.

AB bunun yanında Ukrayna'ya 500 milyon Euro değerinde askeri yardımda bulunacağını açıkladı. Benzer şekilde NATO da Ukrayna'ya desteğinin süreceğini belirtti.

Rusya'nın müdahalesi sonrası Batı ve NATO ülkelerine yönelik Ukrayna'ya yeterli destek verilmediği yönünde eleştiriler yapılmıştı. Ancak son alınan kararlar yaptırımların dozunun her geçen gün arttığını ortaya koydu.

Artan bu gerilim gelişmekte olan ülke varlıklarına ilk anda olumsuz yansıdı.

Geçen haftayı 13.83'ten kapatan dolar/TL bu sabah yeniden 14'ü aştı.