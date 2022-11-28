Dolar haftaya nasıl başladı?

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Geçen hafta Merkez Bankası (TCMB) 150 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 9'a çekmişti.

Beklentilere paralel bu kararın kur üzerinde çok sınırlı bir etkisi olmuş ve dolar/TL haftayı 18.61'den tamamlamıştı.

Dolar yeni haftaya ise 18.62 liradan başladı. Euro/TL ise sabah saatlerinde 19.29'dan işlem gördü.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi haftaya yüzde 0.4'lük yükselişle başlarken Euro/dolar 1.04'ün altına çekildi.

LAGARDE KONUŞACAK

Bugün piyasalara etki edecek önemli bir veri açıklanmayacak. Ancak Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'nde yapacağı konuşma dikkatle takip edilecek.