Dolar haftaya nasıl başladı?

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Geçen hafta döviz piyasalarına ABD'de açıklanan enflasyon verisi damga vurmuştu. ABD'de ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 7.7 ile yüzde 7.9'luk beklentinin altında kalmasıyla dolar/TL 18.60'dan 18.50'ye kadar gerilemiş, ardından ise yönünü yeniden yukarı çevirmişti.

Bu düşüş doların küresel olarak zayıflamasına paralel bir hareket oldu. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi söz konusu veri açıklanmadan önce 1102un üzerindeydi. Bu sabah itibarıyla ise 107 seviyesinin altına geriledi.

Dolar geçen haftayı 18.58 liradan kapatırken yeni haftaya 18.57 liradan başladı.

Enflasyonda yaşanan beklenenden hızlı düşüş Fed'e yönelik beklentilerde değişikliğe yol açtı. Aralık toplantısında Fed'den 75 veya 50 baz puanlık artırım beklenirken piyasalar bu iki ihtimale benzer bir ihtimalle yaklaşıyordu.

Ekim ayı enflasyon verisinin ardından ise ağırlıklı olarak 50 baz puanlık artırım beklentisi öne çıktı. Bu da dolarda zayıflamayı beraberinde getirdi. Bunun yanında Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

'YOL UZUN'

Son olarak Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller yaptığı açıklamada Fed'in faiz artırımlarında hala çok uzun bir yolu olduğuna dikkati çekerek, "Faiz oranları, enflasyonda bir dizi iyileşme verisi görene kadar yükselmeye devam edecek. Gelecek bir iki toplantıda faiz artırımlarının sonlanması gibi bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Waller, gelecek toplantıda 50 baz puan faiz artışına ise yeşil ışık yaktı.