Dolar haftaya nasıl başladı?

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Geçen hafta Merkez Bankası (TCMB) 100 baz puanlık beklentiye karşın 150 baz puanlık faiz indirimine gitti ve politika faizini yüzde 10.5'e çekti. TCMB Para Politikası Kurulu tarafından yayımlanan karar metninde ayrıca kasım toplantısında da benzer bir indirimin gelebileceğinin sinyali verildi.

Beklentinin üzerindeki faiz indirimine rağmen geçen hafta TL'de önemli bir hareket yaşanmadı. Dolar/TL haftayı 18.58 liradan kapattı.

Dolar dün gece düşük hacimli piyasada 18.63 liranın üstünü gördü ancak bu seviyede tutunamadı. Yeni haftaya 18.59 liradan başladı.

Küresel piyasalar haftaya Çin'den gelen olumlu büyüme verileriyle başladı. Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 3.9 büyüdü. Beklenti büyümenin yüzde 3.4 gelmesi yönündeydi.