Dolar haftaya nasıl başladı?

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Geçen hafta piyasalara ABD'nin beklentileri aşan enflasyon verisi damga vururken dolar/TL cuma yaşanan düşüşle haftayı 18.49'dan kapatmıştı.

Dolar yeni haftaya ise 18.57 liradan başladı.

Eylül ayında ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 8.2 ile yüzde 8.1'lik beklentiyi aşmasıyla kasımda artık Fed'den 75 baz puanlık bir artırım gelmesine kesin gözüyle bakılırken, aynı oranda bir faiz artırım kararının aralıkta da alınabileceği görüşü güçlenmeye başladı.

Bu sebeple dolar endeksi geçen hafta 113.7'ye kadar çıktı ancak ardından 113 seviyesinin altına geriledi. Dolar endeksi yeni haftaya 112.98'den başladı.

GÖZLER TCMB'DE OLACAK

Bu hafta gözler yurtiçinde TCMB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak. Merkez'den bu toplantıda geçen ay olduğu gibi 100 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

AA Finans'ın 18 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette ekonomistlerin tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyor.