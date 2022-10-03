Dolar haftaya nasıl başladı?

Piyasalara dünya genelinde artan enflasyon ve merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek için aldığı agresif faiz artırımı kararları damga vurmaya devam ediyor.

Dolar geçen hafta anlık bazı sert hareketler dışında ağırlıklı olarak 18.50-18.55 lira aralığında hareket etmiş, haftayı 18.53 liradan kapatmıştı.

Dolar yeni haftaya ise 18.56 liradan başladı.

Euro/dolar sabah saatlerinde 0.98'den Euro/TL ise 18.20'den işlem gördü.

Geçen cuma piyasa kapanışının ardından Standard and Poors(S&P), Türkiye'nin uzun dönem kredi notu "B+"dan "B"ye düşürdüğünü açıkladı. Analistler bu kararın piyasa üzerinde önemli bir etkisinin olmasının beklenmediğini belirtti.

Bunun yanında bugün TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı eylül ayı enflasyon verileri takip edilecek.