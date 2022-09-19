Dolar haftaya nasıl başladı?

Bu hafta piyasaların gözü gözü kulağı Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararında olacak.
Geçen hafta ABD'de ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 8.3 ile yüzde 8.1'lik beklentiyi aştığının açıklanmasıyla dolar küresel olarak güçlenmiş, dolar endeksi 107.7'den 109.6 seviyesine yükselmişti.
Enflasyonun beklentileri aşması Fed'e yönelik beklentilerde de değişikliğe yol açtı. Daha önce 75 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık artırım ihtimali de masaya geldi.
Dolar bu önemli haftaya 18.27 liradan başladı.
Bugün Fed'in faiz karar ihtimallerini analiz eden CME FedWatch Tool'da, 75 baz puanlık artırım ihtimali yüzde 82 görülürken, 100 baz puanlık artırım olasılığı yüzde 18 oldu. Geçen hafta 100 baz puanlık artırım olasılığı yüzde 34'e kadar yükselmişti.
Perşembe günü ABD'de ağustos ayında sanayi üretiminin yüzde 0.2 gerilediğinin açıklanması bu düşüşte etkili oldu.
İNGİLTERE'DE ERTELENEN KARAR AÇIKLANACAK
Fed'in yanında bu hafta İsveç, Güney Afrika, Endonezya’da, Norveç ve Filipinler’de de merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacak. Bunun yanında Kraliçe II. Elizabeth’in hayatını kaybetmesi nedeniyle geçen hafta ertelenen İngiltere Merkez Bankası toplantısı da bu perşembe gerçekleşecek. Tüm merkez bankalarından enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımına gitmeleri bekleniyor.
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