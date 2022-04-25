Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından yükselişe geçmişti.

Perşembe günü Uluslararası Para Fonu (IMF) Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenen panelde konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu söyledi.

Bu açıklama doların küresel olarak güçlenmesine yol açtı.

Dolar yeni haftaya 14.74 liradan başladı.