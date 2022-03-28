Dolar haftaya nasıl başladı?

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Dolar geçen haftayı yatay bir seyirle 14.84 liradan kapatmıştı.

Dolar yeni haftaya da 14.83 liradan başladı.

Piyasaların gözü Ukrayna'da devam eden savaştayken, diğer yandan Çin'de artan koronavirüs vakaları da ayrı bir endişe yaratıyor. Son olarak artan vakalar sebebiyle Şanghay'da önlem olarak iki aşamalı kapanma kararı alındı.