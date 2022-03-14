Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar geçtiğimiz hafta 14.99 liraya kadar yükselmiş ardından 14.76 liraya gerilemişti. Bu düşüşte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmelerde olumlu gelişmler yaşandığını söylemesi etkili olmuştu. Ancak Ukrayna tarafı Putin'in bu iddiasını yalanladı.

Dolar yeni haftaya 14.80 liradan başladı.