Dolarda son durum

Dolarda geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit bırakmasıyla önemli bir hareket yaşanmamıştı.

Geçen haftayı 13.45 liradan kapatan dolar, yeni haftaya da 13.46 liradan başladı. Sabah saatlerinde 13.50 liranın üzerini gördü.