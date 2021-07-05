Dolar geçen hafta genelinde 8.68-8.74 TL aralığında hareket etmiş, haftayı ise 8.69 seviyesinde kapatmıştı.

Dolar yeni haftaya da 8.69 liradan başladı.

Bugün yurtiçinde TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.