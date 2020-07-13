Dolarda son durum

Dolar şu ana kadar temmuz genelinde 6.86 lira civarında bir seyir izledi. Yeni haftaya da 6.8634'ten başladı.

Bugün gözler TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı mayıs ayı sanayi üretim endeksi verilerinde olacak.

Koronavirüsle ilgili gelişmeler hem Türkiye hem de dünyada piyasaların seyrini belirlemeye devam ediyor.