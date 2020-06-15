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Dolar/tl geçtiğimiz perşembe 6.85'i test etmiş ancak bu seviyeyi kıramamıştı. Ardından cuma günü dolar 6.81 liraya geriledi. Dolar yeni haftaya ise 6.8188 liradan başladı. Dünya genelinde koronavirüste ikinci dalga endişesinin artmasıyla riskli görülen para birimlerinde değer kayıpları yaşanıyor.

Türkiye'de de son günlerde yeni vaka sayısının artması TL'yi zayıflatan bir unsur olarak öne çıkıyor. Çin'de ise uzun süre sonra yeni vaka sayısının artmaya başlaması küresel piyasalarda risk iştahını düşürüyor.

Dolayısıyla bu hafta piyasaların gözü açıklanacak ekonomik verilerden çok yeniden koronavirüs verilerine çevrilebilir.