ABD'de yaşanan protestoların etkisi ve koronavirüs tedbirlerinin dünyada yavaş yavaş kaldırılmaya başlanması küresel dolar talebini bir nebze düşürdü.

Son 1 haftada doların bazı para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi yaklaşık yüzde 2 geriledi.

Geçtiğimiz haftayı 6.82'den kapatan dolar/TL yeni haftaya 6.81'in hemen üzerinde başladı.