Dün dolarda hareketli bir gün yaşandı. Dolar/TL önce sabaha karşı düşük hacimli piyasada 7.51'i aşarak rekor kırdı. Öğleden sonra ise ABD'de işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin üzerinde gelmesiyle 7.45'in altına düştü.

Bu hareketli günün ardından dolar 11 Eylül'e 7.4447 liradan başladı. Euro ise 8.8131 seviyesinde...

Bugün yurtiçinde temmuz ayı ödemeler dengesi verileri takip edilecek. Bunun yanında koronavirüs salgınının yayılma hızı ve alınabilecek muhtemel yeni önlemler takip edilmeye devam ediyor