Dolar güne hareketli başladı
Yerel seçimlerin ardından dolar haftaya 32.4260 liradan, Euro ise 34.9760 liradan haftaya başladı
Giriş: 01.04.2024 - 09:24 Güncelleme: 01.04.2024 - 09:25
İstanbul serbest piyasada dolar 32,4260 liradan, Euro 34,9760 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 32,4240 liradan alınan dolar, 32,4260 liradan satılıyor. 34,9740 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 34,9760 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 32,3860 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 35,0580 lira olmuştu.
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