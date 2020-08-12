Kurlarda son durum

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Dün güne 7.30 civarında başlayan dolar/TL günü 7.22 civarında tamamlamıştı. Bunda koronavirüse yönelik endişelerin bir nebze azalması ve Merkez Bankası'nın fonlama maliyetlerini yükseltmesi etkili oldu.

Dolar yeni güne de 7.2256 liradan başladı. Euro sabah saatlerinde 8.47 lira civarında seyrediyor.

Bugün yurtiçinde önemli bir veri açıklanmayacak. Yurtdışında ise Euro Bölgesi haziran ayı sanayi üretim verileri ile ABD temmuz ayı enflasyon verileri takip edilecek