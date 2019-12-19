dolarda son durum

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Yılın son günlerine girmeye hazırlanırken dolardaki yükseliş sürüyor. Haftaya 5.81 seviyesinden başlayan dolar/TL ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerin katkısıyla hafta boyunca yükselişini sürdürdü. Bunun yanında yükseliş Merkez Bankası'nın

ABD Başkanı Donald Trump için Temsilciler Meclisi'nden 'azil' kararı çıkması ise kur üzerinde pek etkili olmadı. Piyasalar şu an için ABD Senatosunun söz konusu kararı onaylamayacağına inanıyor. Dün gece saatlerinde 5.9278 lirayı gören dolar yeni güne de 5.9236 liradan girdi.

Bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, Merkez Bankası'nın yayımlayacağı, aralık ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti dikkatle takip edilecek.