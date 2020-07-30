Dolar ne kadar? Dolar kuru bugün kaç TL oldu? Dolar üzerindeki baskı, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC),faizleri "yüzde 0.00-0.25"te sabit tutup, para politikasında değişiklik yapılmamasını kararlaştırmasının ardından devam ediyor. Bu gelişmeyle, gücünü koruyan euro içeride 8.26 liraya kadar tırmanırken, parite etkisiyle dolar da 7.00 lirayı gördü. İşte 30 temmuz güncel dolar kuru...