Dolar ne kadar? Dolar kuru bugün kaç TL oldu? Küresel piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün tamamlanacak olan para kurulu toplantısına çevrildi. Fed'in genişleme yanlısı bir duruş sergilemesi beklenirken, dolar satan yatırımcılar ise toplantıda farklı yollarla parasal genişleme yapılması konusunda sinyal bekliyorlar. Fed bugün TSİ 21:00'de faiz kararını açıklayacak ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek. İşte 29 temmuz güncel dolar kuru...