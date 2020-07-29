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Dolar fiyatı son dakika! Dolar kuru ne kadar? Dolar TL döviz kuru 29 Temmuz 2020

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? ABD'de Covid-19 vakalarının kontrolsüz yükselmesi ve beklenen "V" şeklindeki toparlanma umutlarının azalmasıyla iki yıllık en düşük düzeylerine inen dolar, içeride ise hafta başında yükseldiği 6.90 liranın üzerinde hareket ediyor. Dolar kuru ne kadar? Dolar TL döviz kuru 29 Temmuz 2020

29.07.2020 - 09:40 | Güncelleme: DÖVİZ

  • Dolar ne kadar? Dolar kuru bugün kaç TL oldu? Küresel piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün tamamlanacak olan para kurulu toplantısına çevrildi. Fed'in genişleme yanlısı bir duruş sergilemesi beklenirken, dolar satan yatırımcılar ise toplantıda farklı yollarla parasal genişleme yapılması konusunda sinyal bekliyorlar.  Fed bugün TSİ 21:00'de faiz kararını açıklayacak ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek. İşte 29 temmuz güncel dolar kuru...

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