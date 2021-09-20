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Piyasaların gözü kulağı bu hafta 23 Eylül'de açıklanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) kararında olacak.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun son yaptığı açıklamada manşet enflasyon yerine çekirdek enflasyonu öne çıkarması bu PPK toplantısını daha önemli hale getirdi.

8 Eylül'de Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında konuşan Kavcıoğlu "Küresel merkez bankacılığında, para politikası duruşu belirlenirken, para politikasının etkisi dışında olan kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır" dedi.

Gıda fiyatlarındaki artış ve arz kısıtlarının enflasyonda kısa vadeli oynaklıklara neden olduğunu belirten Kavcıoğlu bu nedenle manşet enflasyondan ziyade, arındırılmış ana eğilimi ölçmeye yarayan çekirdek enflasyon göstergelerine ağırlık vereceklerini belirtti.

Bu açıklamadan önce dolar/TL 8.35-8.40 aralığında seyrediyordu. Geçen cuma itibarıyla ise 8.64'e yükseldi.

Dolar bu kritik haftaya 8.67 liradan başladı.

İNDİRİM FİYATLANIYOR

Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 19.25'e yükselerek yüzde 19'luk politika faizinin üzerine çıktı. Ancak çekirdek enflasyon yüzde 16.76 olarak açıklandı.

Daha önce verilen 'enflasyon-faiz' mesajı geçerliliğini korusaydı enflasyonun politika faizini aşmasıyla bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından bir faiz artırımı bile beklenebilirdi.

Manşet enflasyon yerine Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyona işaret etmesi ise bu ihtimali tamamen ortadan kaldırdı. Hatta piyasa olası bir indirimi fiyatlamaya başladı.