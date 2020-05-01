Dolar/TL dün Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın Enflasyon Raporu sunumu öncesi 6.95 lira civarında seyrediyordu.

Sunumda enflasyon beklentisinin yüzde 8.2'den 7.4'e düşürülmesi yeni bir faiz indirimi beklentisini güçlendirdi. Bunun etkisiyle dolar 6.98'e yükseldi.

1 Mayıs tatili sebebiyle işlem hacimleri düşerken dolar/TL de bugün 7.02'nin üzerine tırmandı. Bu yükselişte dün oluşan beklentinin yanında koronavirüs endişeleri de etkili oldu.