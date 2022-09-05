Dolar endeksi 20 yılın zirvesine çıktı

Dünya genelinde artan jeopolitik riskler ve Fed'in şahin politikaları doları diğer para birimleri karşısında desteklemeyi sürdürüyor.
Fed Başkanı Jerome Powell ağustos sonunda gerçekleştirilen Jackson Hole Sempozyumu'nda enflasyonla mücadeleye vurgu yaparak, ultra şahin adımları sürdüreceklerine ilişkin verdiği mesajlar verdi.
Fed yetkililerinin de yaptıkları sözle yönlendirmelerde şahin duruşu korumaları gerektiğine yönelik açıklamaları sonrasında para piyasalarında 75 baz puan faiz artışı ihtimali güçlendi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 21 Eylül'de yüzde 56, ECB'nin ise 8 Eylül'de yüzde 67 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.
Cuma günü, G7 Maliye Bakanları, Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planlarını onayladıklarını bildirdi. Söz konusu gelişmenin ardından Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı.
Öte yandan, cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam 315 binle beklentilerin hemen üzerinde gerçekleşse de, önceki aya göre önemli şekilde yavaşlama gösterdi.
Söz konusu gelişmelerle 110,3 ile Haziran 2002'den beri gördüğü en yüksek seviyesine çıkan dolar endeksi, şu sıralarda 110'un hemen altında dengelendi.
PARİTE 20 YILIN EN DÜŞÜĞÜNE GERİLEDİ
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu hafta yapacağı toplantıda 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılsa da, bölgede güçlenen enerji arz sıkıntıları euro/dolar paritesini baskılamayı sürdürüyor.
Bugün 0,9878'le Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyeyi gören parite, şu sıralarda 0,9910'da dengelendi.
Sterlin/dolar paritesi de 1,1443'le Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeden işlem görürken, tarihi dibine de yakın seyrediyor. Parite şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1480 seviyesinde seyrediyor.
Güçlenen Dolar endeksi altının ons fiyatını da baskılamayı sürdürüyor. Üç haftadır düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı 1.711 dolardan işlem görüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!