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        Haberler Ekonomi Döviz Dolar düştü mü, Google'da dolar neden düşük gözüktü? Dolar ne kadar, kaç TL? 30 Ekim güncel dolar TL kuru - Döviz Haberleri

        Dolar düştü mü, Google'da dolar neden düşük gözüktü? 30 Ekim güncel dolar TL kuru

        Dolar TL kuru, geçtiğimiz akşam saatlerinde Google ekranında doların güncel kurdan 4 lira düşük gözükmesi sonrası ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, dolar TL kuru Google'da neden düşük gözüktü? Dolar TL düştü mü? İşte 30 Ekim güncel dolar TL kuru...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 07:57 Güncelleme: 30.10.2023 - 07:57
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        • 1

          Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar Google'da neden düşük gözüküyor? Geçtiğimiz akşam saatlerinde Google ekranında dolar TL kurunun olduğundan 4 lküsur lira düşük gözükmesi sonrası bu soruların cevabı merak ediliyor. Yaşanan gelişme sonrası sosyal medyada "panik" satışlarına karşı uzmanlardan uyarı geldi. İşte dolar kurundaki son durum ve dün akşam yaşananların detayları...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          DOLAR GOOGLE'DA NEDEN DÜŞÜK GÖZÜKTÜ?

          Haftayı 28 lira 23 kuruştan kapatan ve hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için seviyesini muhafaza eden dolar kuru dün akşam saatlerinde Google ekranında uzun süre 24 lira 5 kuruş seviyesinde gözüktü. Ekrandaki 4 liralık düşüş yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Özellikle sosyal medyada panik satışı olmaması için uzmanlardan uyarı geldi. Gerçekte dolar TL kurunda değişim olmazken Google ekranında dolar TL kurunun düşük gözükmesi teknik aksaklık nedeniyle gerçekleşti. Kısa süre sonra dolar kuru Google'da gerçek değerinde gösterildi.

        • 3

          DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

          Dolar TL kuru 30 Ekim Pazartesi günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre 28 lira 19 kuruş seviyesinden işlem görüyor.

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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