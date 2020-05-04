Dolarda son durum

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Dolar geçtiğimiz hafta boyunca 7 liranın hemen altında seyretmiş 1 Mayıs tatilinde düşük hacimli piyasada 7.02'yi aşmıştı. Aslında 7.00 teknik bir direnç seviyesi olarak öne çıkmıyordu ancak kurun kararsız seyriyle beraber önemli bir psikolojik seviyeye dönüştü.

Dolar yeni güne de 7.01 liradan başladı. Bugün yurtiçinde TÜİK'in açıklayacağı nisan ayı enflasyon verilerinde olacak.

Yurtdışında ise koronavirüsle ilgili haber akışı piyasaları belirlemeye devam ediyor. Dünya genelinde yeni vaka ve ölüm sayılarının artış hızı yavaşlarken birçok ülke artık alınan tedbirleri esnetmeyi planlamaya başladı.

ABD-ÇİN GERİLİMİ

'Normale dönüş' ne kadar hızlı olur, çarklar ne kadar erken dönmeye başlarsa piyasaların risk algısı da o kadar hızlı düşüyor. Bunun yanında Beyaz Saray yönetiminin koronavirüs konusunda Çin'i 'suçlayıcı' açıklamalar yapmaya başlaması ise bir olumsuzluk olarak öne çıkıyor.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Mark Pompeo virüsün Çin'de bir laboratuvarda üretildiğine yönelik güçlü kanıtlar olduğunu belirtti. Dünyanın en büyük 2 ekonomisindeki gerilimin ne kadar büyüyeceğini önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalar gösterecek.