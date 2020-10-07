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Dolar dün ABD Başkanı Donald Trump'ın hastaneden taburcu olması ve yeni koronavirüs teşvik paketiyle ilgili görüşmeleri durdurmasıyla gelişmekte olan para birimleri karşısında güçlendi.

Bu sebeple dolar/TL dün 7.75'lerden 7.79'a yükseldi. Gece saatlerinde dolar düşük hacimli piyasada 7.80'in etrafında hareket etti. Ancak bu seviyeyi kalıcı olarak kıramadı.

Dolar yeni güne 7.7934 liradan, Euro ise 9.1459 liradan başladı.

Bugün koronavirüsle ilgili gelişmeler takip edilmeye devam edecek.