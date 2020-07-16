Dolarda son durum

Dün Türkiye'de piyasalar kapalıyken dolar/TL 2 haftanın ardından 6.86'nın altına düştü.

Dolar yeni güne de 6.8575 liradan başladı.

Piyasalar koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesini taşımaya devam ediyor. Özellikle ABD'de artan vaka sayıları bu endişeleri artırıyor.