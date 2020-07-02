Dolar/TL yaklaşık 3 haftadır 6.85 civarında bir seyir izliyor. Dolar yeni güne de 6.8462 liradan başladı.

Piyasalar koronavirüsle ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Dünya genelinde açıklanan yeni vaka sayıları, salgında ikinci dalga endişelerini artırmış durumda.