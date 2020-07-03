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Dolar/TL zaman zaman kısa süreli hareketler yaşansa da yaklaşık 3 haftadır 6.85 lira civarında bir seyir izliyor. Dolar yeni güne de 6.8534'ten başladı.

Bugün TÜİK saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon oranı Merkez Bankası'nın faiz kararlarında göz önünde bulundurulan önemli bir eri. Dolayısıyla gözler bu veride olacak.

Bunun dışında Türkiye ve dünyada piyasaların seyrini koronavirüs salgını belirlemeye devam ediyor.