HABERTURK.COM

Dolar dün Merkez Bankası'nın indirim beklentisinin aksine politika faizini sabit tutmasının ardından kısa süreliğine 6.84 liranın altını test etti. Ancak daha sonra yeniden 6.85'in üzerine tırmandı.

Dolar haftanın son işlem gününe 6.8541 liradan başladı.

Piyasalarda koronavirüs salgını ve dünya genelinde hükümetlerin salgınla ilgili aldığı tedbirler takip edilmeye devam ediliyor.