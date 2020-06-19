Dolar hafta boyunca 6.83-6.85 lira aralığında hareket ettikten sonra dün 6.85'in üzerine çıktı ve bu seviyede tutundu. Dolar/TL yeni güne de 6.8575'ten başladı.

Piyasaların seyrini koronavirüs salgını belirlemeye devam ediyor. Son dönemde birçok ülkede yeni vaka sayısının artışa geçmesi 'ikinci dalga' korkularını artırdı.

İkinci dalganın yayılması durumunda bunun ekonomik etkilerinin ne olacağını öngörmek pek mümkün değil. Dolayısıyla bu endişe artıkça daha riskli görülen varlıklardan kaçış kaçınılmaz olacaktır.

Aksi durumda, yani vaka sayılarında düşüş net bir şekilde görülürse de risk iştahı artacaktır.