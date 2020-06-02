HABERTURK.COM

Dünyada koronavirüsten çok son günlerde ABD'de yaşanan protestolar konuşulmaya başlandı. Ancak bu protestoların şu ana kadar dolar/TL üzerinde önemli bir etkisi olmadı.

Dolar/TL 6.80-6.82 aralığındaki seyrini sürdürüyor.

Dolar yeni güne 6.8045'ten başladı.

Hem Türkiye'de hem de dünyada piyasaların seyrini koronavirüs tedbirlerinin yavaş yavaş gevşetilmesi belirliyor.