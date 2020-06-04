Dün güne 6.72 liradan başlayan dolar/TL günü 6.74'ten kapatmıştı.

Dolar yeni güne ise 6.75 liradan başladı.

Bugün piyasaları etkileyebilecek önemli bir veri açıklanmayacak. Dünya genelinde ise özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı beklenecek.

Bunun yanında koronavirüsle ilgili haber akışı, özellikle de ülkelerin 'açılma' adımları piyasalar açısından yön belirleyici oluyor