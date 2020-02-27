Dolar önceki gün 6.07-6.15 aralığında hareket ettikten sonra dün nispeten sakin bir gün geçirdi. Gün boyunca 6.15 civarında bir seyir izledi.

Dolar yeni güne ise 6.1630 liradan başladı. Euro/TL ise 6.73'ü zorluyor.

GÖZLER KORONAVİRÜS VE SURİYE'DE

Bugünkü veriler arasında TÜİK'in TSİ 10.00'da açıklayacağı şubat ayı ekonomik güven endeksi öne çıkıyor. Ancak kurun seyrini asıl olarak koronavirüsle ilgili gelişmeler belirlemeye devam edecek.

Bunun yanında Suriye'deki çatışmalar da önemini korumayı sürdürüyor.