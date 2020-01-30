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ABD Merkez Bankası (Fed) dün beklendiği gibi politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Beklentilere paralel gelen bu kararla dolarda büyük bir değişim yaşanmadı. Ancak Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla ilgili haber akışı tüm gelişmekte olan ülke para birimleri gibi Türk Lirası'nda da hafif bir değer kaybı yaşanmasına yol açıyor.

TL haftanın ilk iki gününde 5.94-5.95 lira aralığında hareket ettikten sonra dün 5.95'i aştı. Gece saatlerinde ise 5.96 seviyesi de aşıldı.

Dolar/TL yeni güne de 5.9642'den başladı.

Bugün Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın, saat 10.30'da 'Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı'nda yapacağı konuşma takip edilecek.