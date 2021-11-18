Dolar 11'den döndü

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Dolar kuru, Merkez Bankası'nın bugün saat 14:00'da açıklayacağı faiz kararı öncesi hızlı tırmanışına devam ediyor.

Geçen hafta beklentilerin çok üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrası doların küresel çapta değerlenmesiyle 10 TL'yi ilk kez aşan dolar kuru, 18 Kasım gecesi illikit piyasada 11 seviyesine yaklaşarak 10.96 ile rekor tazeleeyip 10.85'e gevşedi. Euro/TL de zirvesini 12.43'e taşıdı. TL'nin haftalık değer kaybı yüzde 8'i aştı.

TL'deki hızlı değer kaybında Merkez Bankası'ndan beklenen 100 bp faiz indirimi beklentisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü grup toplantısında yaptığı faiz açıklamaları öne çıkıyor.

Şahap Kavcıoğlu yönetimindeki TCMB, son iki para politikası toplantısında 300 baz puan faiz indirip yüzde 16'ya çekerken, karar metninde sıkı para politikasına yönelik ifadeler yer almamıştı. TCMB, tüketici enflasyonunun altında kalan faiz oranı için referans olarak önce çekirdek enflasyon, daha sonra da cari açık odaklı sözlü iletişimde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün grup toplantısında "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere boşuna uğraşma diyoruz. Milletin sırtından faiz belasını kaldıracağız. Hala kalkıp da bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Ben bu yolda faizi savunanla olamam." şeklinde konuşmuştu.

"Bugünkü açıklamalarınız sonrasında Merkez Bankası'nın yarın (bugün) faiz indirmeye devam edeceği sonucuna varabilir miyiz?" sorusuna Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Yani hem bağımsızlığını konuşuyorsunuz... Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin." karşılığını vermişti.