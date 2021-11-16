Dolar 10.45 üzerini gördü

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Dolar kuru yükselişini sürdürüyor. Hafta sonu sığ piyasada ABD enflasyonunun beklentiyi aşmasıyla 10 TL bandını kıran dolar/TL, dün 10.10 bandından 10.44'e kadar çıkmış ve TL yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetmişti.

17 Kasım sabahı sığ işlemlerde dolar kurunda 10.45 üzerinde işlem geçti. Euro/TL 11.80 üzerinde seyrederken gram altın fiyatı 620 TL'yi aştı.

Analistler TCMB'nin perşembe günkü kritk faiz kararı öncesinde 100 bp indirim beklentisi ile kasım ve aralık aylarındaki dış borç ödeme takviminin TL üzerinde baskı yarattığını belirtiyor.

Doları diğer kurlardan daha hızlı yukarı çeken bir diğer etken ise ABD enflasyon verisi sonrası oluşan parite etkisi olarak gösteriliyor.

Hatırlanacağı üzere Ekim ayında ABD'de aylık enflasyon yüzde 0.6'lık beklentiyi aşarak 0.9 gelmiş gelmiş ve yıllık enflasyonda öngörülerden 0.4 puan saparak yüzde 6.2 olarak gerçekleşerek ABD'de son 30 yılın en yüksek enflasyonu olarak kayıtlara geçmişti.

Fed'in bu durum nedeniyle daha erken faiz indirimine başlayabileceği endişesiyle dolar endeksi 95.5 bandına yükselirken, küresel çapta değerlenirken euro/dolar paritesi de 1.16 seviyelerinden 1.13'lere kadar düştü.

Piyasalarda bugün TCMB dış borç verileri ve Euro bölgesinden gelecek enflasyon rakamları izlenecek.