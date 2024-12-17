Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.981,82 %-0,16
        DOLAR 34,9901 %0,10
        EURO 36,7547 %-0,03
        GRAM ALTIN 2.970,54 %-0,33
        FAİZ 43,58 %-0,11
        GÜMÜŞ GRAM 34,11 %-0,55
        BITCOIN 106.866,00 %0,75
        GBP/TRY 44,4618 %0,23
        EUR/USD 1,0493 %-0,18
        BRENT 73,31 %-0,81
        ÇEYREK ALTIN 4.856,84 %-0,33
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dolandırıcılıkla mücadeleye yapay zeka önlemi - İş-Yaşam Haberleri

        Dolandırıcılıkla mücadeleye yapay zeka önlemi

        Visa'nın 2024 yılında yürürlüğe aldığı gerçek zamanlı dolandırıcılık tespit hizmeti Visa Protect for A2A Payments, müşterilere anlık ve sürekli para transferlerinde yüksek oranda güvenlik sunarken, Birleşik Krallık'taki tüketicilerin, işletmelerin ve ekonominin, her yıl dolandırıcılık nedeniyle kaybettiği 600 milyon sterlini yüzde 54 oranında azaltarak yaklaşık 330 milyon sterlin tasarruf sağlamasına yardımcı olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 11:12 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dolandırıcılıkla mücadeleye yapay zeka önlemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa Bankacılık Otoritesi (European Banking Authority) ve Avrupa Ödemeler Konseyi (European Payment Council) tarafından hazırlanan son raporlar, anlık ve sürekli para transferlerinde dolandırıcılık oranlarının önemli ölçüde arttığını ortaya koyarken, dijital ödemeler şirketi Visa bunun önüne geçecek ürün ve hizmetlerini tanıttı.

        Bu kapsamda, şirket son olarak Visa Protect for A2A Payments’ı geliştirdi. Yapılan açıklamaya göre, ürünle ilgili olarak Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilen pilot çalışma, yapay zekâ tabanlı ürün ve hizmetlerin, dolandırıcılık girişimlerini daha iyi tespit ederek vakaların azaltılmasına ve anlık ve sürekli para transferlerine olan güvenin artmasına katkıda bulunduğunu gösterdi.

        REKLAM

        Visa’nın Birleşik Krallık'ta gerçekleştirdiği pilot uygulama, güncel yapay zekâ teknolojilerinin dolandırıcılık nedeniyle her yıl kaybedilen 600 milyon sterlini büyük ölçüde azaltma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koyarken, pilot uygulamadan elde edilen sonuçların Visa'nın bankaların gelişmiş dolandırıcılık tespit sistemlerinden geçmeyi başaran hileli işlemlerin yüzde 54'ünü tespit ettiği belirtildi.

        YILDA 330 MİLYON STERLİN TASARRUF

        Visa'nın kanıtlanmış tahmine dayalı yapay zekâ teknolojisinin, artan dolandırıcılık vakalarıyla mücadeleye önemli ölçüde katkı sağlayacağı ve Birleşik Krallık'taki tüketicilerin, işletmelerin ve ekonominin yılda yaklaşık 330 milyon sterlin tasarruf sağlamasına yardımcı olabileceği görüldü.

        Visa ve Birleşik Krallık'ın perakende ödeme operasyonlarını yürüten Pay.UK arasındaki pilot iş birliği ile Birleşik Krallık’ta 12 aylık bir dönemi kapsayan milyarlarca perakende banka işlemi (Birleşik Krallık'taki yıllık hesaptan hesaba işlemlerin yüzde 50'sinden fazlası) analiz edildi.

        Dolandırıcılıkla mücadele etmeye ve ağ güvenliğini artırmaya yönelik teknolojilere, son beş yılda 10 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştiren şirketin, teknoloji yatırımlarının sonucunda, yalnızca 2023 yılında, dünya çapında yaklaşık 30 milyar dolar tutarında dolandırıcılığı önlediği de verilen bilgiler arasında.

        Visa'nın, gerçek zamanlı dolandırıcılık tespit hizmeti Visa Protect for A2A Payments'ı Türkiye'deki tüm bankaların kullanımına sunduğu kaydedilirken, bu yeni teknolojinin şüpheli işlemlerin gerçek zamanlı olarak tespit edilmesine ve paranın kullanıcının hesabından çekilmesinden önce durdurulmasına yardımcı olduğu belirtiliyor.

        'DOLANDIRICILIKLA MÜCADELEYE YARDIMCI OLMAK İÇİN GELİŞTİRDİK'

        Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "Yapay zekâ destekli güvenlik çözümlerimizin, hızla gelişen anlık ödeme dünyasında hem bireylerin hem de işletmelerin gönül rahatlığıyla işlemlerini gerçekleştirebilmesine olanak sağladığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Şimdi ise, kartsız ödemelerde dolandırıcılıkla mücadeleye yardımcı olmak için geliştirdiğimiz Visa Protect for A2A Payments’ı kullanıma sunuyoruz. Visa Protect for A2A Payments, yüksek hacimli ve karmaşık ödeme ortamlarında güvenliği sağlamak üzere tasarlandı. Bu çözümümüzle bankalarla iş birliği içerisinde, anlık ödemelere ve para transferlerine yönelik güvenin artmasına katkıda bulunacağımıza ve kullanıcıların dolandırıcılıktan korunmasında önemli bir fark yaratacağımıza inanıyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Eski karısına otomobiliyle çarptı!
        Eski karısına otomobiliyle çarptı!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Habertürk Anasayfa