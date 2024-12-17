Dolandırıcılıkla mücadeleye yapay zeka önlemi

Avrupa Bankacılık Otoritesi (European Banking Authority) ve Avrupa Ödemeler Konseyi (European Payment Council) tarafından hazırlanan son raporlar, anlık ve sürekli para transferlerinde dolandırıcılık oranlarının önemli ölçüde arttığını ortaya koyarken, dijital ödemeler şirketi Visa bunun önüne geçecek ürün ve hizmetlerini tanıttı.

Bu kapsamda, şirket son olarak Visa Protect for A2A Payments’ı geliştirdi. Yapılan açıklamaya göre, ürünle ilgili olarak Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilen pilot çalışma, yapay zekâ tabanlı ürün ve hizmetlerin, dolandırıcılık girişimlerini daha iyi tespit ederek vakaların azaltılmasına ve anlık ve sürekli para transferlerine olan güvenin artmasına katkıda bulunduğunu gösterdi.

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REKLAM Visa’nın Birleşik Krallık'ta gerçekleştirdiği pilot uygulama, güncel yapay zekâ teknolojilerinin dolandırıcılık nedeniyle her yıl kaybedilen 600 milyon sterlini büyük ölçüde azaltma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koyarken, pilot uygulamadan elde edilen sonuçların Visa'nın bankaların gelişmiş dolandırıcılık tespit sistemlerinden geçmeyi başaran hileli işlemlerin yüzde 54'ünü tespit ettiği belirtildi.

YILDA 330 MİLYON STERLİN TASARRUF Visa'nın kanıtlanmış tahmine dayalı yapay zekâ teknolojisinin, artan dolandırıcılık vakalarıyla mücadeleye önemli ölçüde katkı sağlayacağı ve Birleşik Krallık'taki tüketicilerin, işletmelerin ve ekonominin yılda yaklaşık 330 milyon sterlin tasarruf sağlamasına yardımcı olabileceği görüldü. Visa ve Birleşik Krallık'ın perakende ödeme operasyonlarını yürüten Pay.UK arasındaki pilot iş birliği ile Birleşik Krallık’ta 12 aylık bir dönemi kapsayan milyarlarca perakende banka işlemi (Birleşik Krallık'taki yıllık hesaptan hesaba işlemlerin yüzde 50'sinden fazlası) analiz edildi.

Dolandırıcılıkla mücadele etmeye ve ağ güvenliğini artırmaya yönelik teknolojilere, son beş yılda 10 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştiren şirketin, teknoloji yatırımlarının sonucunda, yalnızca 2023 yılında, dünya çapında yaklaşık 30 milyar dolar tutarında dolandırıcılığı önlediği de verilen bilgiler arasında. Visa'nın, gerçek zamanlı dolandırıcılık tespit hizmeti Visa Protect for A2A Payments'ı Türkiye'deki tüm bankaların kullanımına sunduğu kaydedilirken, bu yeni teknolojinin şüpheli işlemlerin gerçek zamanlı olarak tespit edilmesine ve paranın kullanıcının hesabından çekilmesinden önce durdurulmasına yardımcı olduğu belirtiliyor.

'DOLANDIRICILIKLA MÜCADELEYE YARDIMCI OLMAK İÇİN GELİŞTİRDİK' Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "Yapay zekâ destekli güvenlik çözümlerimizin, hızla gelişen anlık ödeme dünyasında hem bireylerin hem de işletmelerin gönül rahatlığıyla işlemlerini gerçekleştirebilmesine olanak sağladığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Şimdi ise, kartsız ödemelerde dolandırıcılıkla mücadeleye yardımcı olmak için geliştirdiğimiz Visa Protect for A2A Payments’ı kullanıma sunuyoruz. Visa Protect for A2A Payments, yüksek hacimli ve karmaşık ödeme ortamlarında güvenliği sağlamak üzere tasarlandı. Bu çözümümüzle bankalarla iş birliği içerisinde, anlık ödemelere ve para transferlerine yönelik güvenin artmasına katkıda bulunacağımıza ve kullanıcıların dolandırıcılıktan korunmasında önemli bir fark yaratacağımıza inanıyoruz" dedi.