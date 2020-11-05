Dolandırıcılık şüphelisi parayı çekmek için geldiği bankada yakalandı

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan E.Ö'nün ev telefonunu arayan D.G, kendisini polis olarak tanıttı.

Şüpheli, FETÖ terör örgütünün ismini kullanarak E.Ö'nün, verdiği banka hesabına 165 bin lira yatırmasını sağladı.

E.Ö'nün, parayı yatırdıktan sonra dolandırıldığını anlayıp durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Paranın yatırıldığı hesaba bloke koyduran ekipler, D.G'yi para çekmek için gittiği İstanbul'daki banka şubesinde gözaltına aldı.

Kocaeli'ye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.