AA

Elbistan ilçesinde yaşayan Murat Adsal, cep telefonunda bulunan bir sosyal medya uygulamasında, "pandemi destek" paylaşımına tıkladı.Tıklamasının ardından hesabından 3 bin lira çekildiğini iddia eden Adsal, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Adsal, şunları kaydetti:

"Uygulama iner inmez telefonumu ele geçirdiler, telefon benim kontrolümden çıktı. O an banka hesaplarım aklıma geldi. Hesaplarımı kapatmak için girişimde bulundum ama geç kalmışım. Dolandırıcılar hemen hesabımdaki parayı çekmişler. Hesabımdaki 3 bin lirayı çeken dolandırıcılar 200 lirayı bana cep harçlığı bıraktıklarını ifade eden hakaret içerikli mesaj attılar. Elbistan Adliyesine gelerek dolandırıcılar hakkında şikayetçi oldum."