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        Haberler Gündem Dolandırıcılara itibar etmeyin

        Dolandırıcılara itibar etmeyin

        İtibarlı kişi ve kurumların isimlerini kullanan telefon dolandırıcıları bu kez Habertürk ve Show TV markaları ile insanları kandırmaya çalışıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 20:48 Güncelleme: 25.01.2025 - 21:30
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        Dolandırıcılar bu kez Habertürk ve Show TV markaları ile insanları kandırıyor...

        Son dönemde itibarlı kişi ve kurumların ismini kullanan telefon dolandırıcıları şimdi de grubumuz bünyesindeki iki televizyon kanalı Habertürk ve Show TV çalışanı gibi kendilerini tanıtıp bazı taleplerde bulunuyor.

        Grubumuzun hiç kimseden maddi ya da ayni bir talepte bulunması söz konusu değildir.

        Habertürk ve Show TV çalışanı olarak kendilerini tanıtıp kirli kazanç elde etmeye çalışanlara itibar etmeyiniz ve adli makamlara bildiriniz.

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